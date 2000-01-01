Вершинина (()) Марфа Константиновна
Место рожденияokhanskii, Perm Oblast, Russia
Дата рождения1785
Дата смерти1866
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: () Konstantin
Мать: не указана
okhanskii, Perm Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Вершинин Лев Тимофеевич
Петухово
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Колесникова Ирина (Ирина Леонтьевна)
Отец ребёнка: Вершинин Лев Тимофеевич
Петухово Частинский пр.
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Мотырев (петухи) Марфа Львовна
Отец ребёнка: Вершинин Лев Тимофеевич
Петухи
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Вершинин Лев Тимофеевич
Петухи (Ягутки)
Рождение ребёнка
1819
Сын: Vershinin Korniliy
Отец ребёнка: Vershinin Leontiy
okhanskii, Perm Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Вершинин Лев Тимофеевич
Петухи (Ягутки)
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Вершинин Лев Тимофеевич
Петухи (Ягутки)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Vershinin Leontiy
Смерть
1866
Петухи (Ягутки)