Вершинина (()) Марфа Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (()) Марфа Константиновна

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Место рождения

okhanskii, Perm Oblast, Russia

Дата рождения

1785

Дата смерти

1866

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: () Konstantin

Мать: не указана

okhanskii, Perm Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1807

Сын: Вершинин Яков Львович

Отец ребёнка: Вершинин Лев Тимофеевич

Петухово
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Колесникова Ирина (Ирина Леонтьевна)

Отец ребёнка: Вершинин Лев Тимофеевич

Петухово Частинский пр.
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Мотырев (петухи) Марфа Львовна

Отец ребёнка: Вершинин Лев Тимофеевич

Петухи
Рождение ребёнка
1815

Сын: Вершинин Яков Львович

Отец ребёнка: Вершинин Лев Тимофеевич

Петухи (Ягутки)
Рождение ребёнка
1819

Сын: Vershinin Korniliy

Отец ребёнка: Vershinin Leontiy

okhanskii, Perm Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1819

Сын: Вершинин Корнила Львович

Отец ребёнка: Вершинин Лев Тимофеевич

Петухи (Ягутки)
Рождение ребёнка
1823

Сын: Вершинин Антон Львович

Отец ребёнка: Вершинин Лев Тимофеевич

Петухи (Ягутки)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Vershinin Leontiy

Смерть
1866
Петухи (Ягутки)
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