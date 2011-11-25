Рабазова Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1941
Дата смерти25.11.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рабазов Юрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рабазова Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Рабазов Юрий Иванович
Смерть
25.11.2011
Похоронена в Варежском кладбище