Рабазова Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабазова Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1941

Дата смерти

25.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рабазов Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Рабазов Юрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рабазов Юрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рабазова Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Рабазов Юрий Иванович

Смерть
25.11.2011
Похоронена в Варежском кладбище
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