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Галактионов Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1857

Дата смерти

27.01.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1857

Отец: Галактионов Михаил Васильевич

Мать: Галактионова Евдокия Мироновна

Бракосочетание
04.02.1883

Жена: Галактионова Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
31.03.1884

Сын: Галактионов Николай Павлович

Мать ребёнка: Галактионова Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
28.03.1889

Сын: Галактитонов Леонид Павлович

Мать ребёнка: Галактионова Надежда Алексеевна

Смерть
27.01.1890
Причина смерти: От чахотки
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