Галактионов Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1857
Дата смерти27.01.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1857
Бракосочетание
04.02.1883
Рождение ребёнка
31.03.1884
Сын: Галактионов Николай Павлович
Мать ребёнка: Галактионова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
28.03.1889
Сын: Галактитонов Леонид Павлович
Мать ребёнка: Галактионова Надежда Алексеевна
Смерть
27.01.1890
Причина смерти: От чахотки