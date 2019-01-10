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Лавелин Николай Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1948

Дата смерти

10.01.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1948

Отец: Лавелин Антон Николаевич

Мать: Лавелина (Щапова) Евлампия Афонасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавелина (Крыжик) Надежда Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Работал на заводе Стройдормаш г. Алапаевск. Мастер, ст. мастер.
Место жительства
Неизвестно
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.02.1973

Дочь: Карюкалова (Лавелина) Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Лавелина (Крыжик) Надежда Петровна

Смерть
10.01.2019

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