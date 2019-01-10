Лавелин Николай Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1948
Дата смерти10.01.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работал на заводе Стройдормаш г. Алапаевск. Мастер, ст. мастер.
Место жительства
Неизвестно
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.02.1973
Дочь: Карюкалова (Лавелина) Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Лавелина (Крыжик) Надежда Петровна
Смерть
10.01.2019