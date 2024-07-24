Мицевич Светлана Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1961
Отец: не указан
Мать: Дюкарева Нина Адамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мицевич Юрий Александрович
Отец ребёнка: Мицевич Александр Казимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1990
Дочь: Мицевич Дарья Александровна
Отец ребёнка: Мицевич Александр Казимирович