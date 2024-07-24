Мицевич Светлана Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мицевич Светлана Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1961

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1961

Отец: не указан

Мать: Дюкарева Нина Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мицевич Юрий Александрович

Отец ребёнка: Мицевич Александр Казимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мицевич Александр Казимирович

Рождение ребёнка
1990

Дочь: Мицевич Дарья Александровна

Отец ребёнка: Мицевич Александр Казимирович

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