Новак Кондратий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти01.09.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1928
Дочь: Климова (Новак) Валентина Кондратьевна
Мать ребёнка: Новак Евдокия Герасимовна
Захоронение (военное)
01.09.1944
Румыния, Кымпулунский уезд, с. Шварцталь, южная окраина
Смерть
01.09.1944
Перезахоронение
Неизвестно
Румыния, Сучава уезд, г. Гура-Хуморулуй, центр