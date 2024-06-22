Новак Кондратий Федорович 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новак Кондратий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

01.09.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новак Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
09.11.1928

Дочь: Климова (Новак) Валентина Кондратьевна

Мать ребёнка: Новак Евдокия Герасимовна

Захоронение (военное)
01.09.1944
Румыния, Кымпулунский уезд, с. Шварцталь, южная окраина
Смерть
01.09.1944
Перезахоронение
Неизвестно
Румыния, Сучава уезд, г. Гура-Хуморулуй, центр

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