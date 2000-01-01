Лалаева Мехрибан Рафик гызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лалаева Нермин Анар гызы
Отец ребёнка: Лалаев Анар Алескер оглы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ьалаева Мелек Анар гызы
Отец ребёнка: Лалаев Анар Алескер оглы
Бракосочетание
Неизвестно