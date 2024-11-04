Авдотья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшков Иван Ерофеев
Рождение ребёнка
1753
Сын: Тарас
Отец ребёнка: Горшков Иван Ерофеев
Рождение ребёнка
1761
Сын: Горшков Иван Иванов
Отец ребёнка: Горшков Иван Ерофеев
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Горшков Иван Ерофеев
Смерть
Неизвестно