Авдотья Матвеевна 1728 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Матвеевна

Авдотья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Иван Ерофеев

Рождение ребёнка
1753

Сын: Тарас

Отец ребёнка: Горшков Иван Ерофеев

Рождение ребёнка
1761

Сын: Горшков Иван Иванов

Отец ребёнка: Горшков Иван Ерофеев

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Горшков Иван Ерофеев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.