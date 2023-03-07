Трегубов Матвей (Матюшко) Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрегубов Матвей (Матюшко) Григорьев

Трегубов Матвей (Матюшко) Григорьев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1626

Дата смерти

После 1660

Пол

Мужской

Отец

Около 1608 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1626

Отец: Трегубов Григорий (Гришка)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Трегубов Ефим (Елфим) Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Богдашки Распопы, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1660
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close