Трегубов Матвей (Матюшко) Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1626
Дата смертиПосле 1660
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1626
Отец: Трегубов Григорий (Гришка)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Трегубов Ефим (Елфим) Матвеев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Богдашки Распопы, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1660