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Левченко Иван Самуилович

Место рождения

Харьковцы, Полтавська область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Левченко Самуил Яковлевич

Мать: не указана

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашко (Левченко) Иулиания Ивановна

Мать ребёнка: Левченко (Тарасенкова) Февронья Иосифовна

Харьковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левченко (Тарасенкова) Февронья Иосифовна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Левченко Анна Ивановна

Мать ребёнка: Левченко (Тарасенкова) Февронья Иосифовна

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Левченко Даниил Иванович

Мать ребёнка: Левченко (Тарасенкова) Февронья Иосифовна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Левченко Мария Ивановна

Мать ребёнка: Левченко (Тарасенкова) Февронья Иосифовна

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Левченко Митрофан Иванович

Мать ребёнка: Левченко (Тарасенкова) Февронья Иосифовна

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Левченко Никифор Иванович

Мать ребёнка: Левченко (Тарасенкова) Февронья Иосифовна

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Левченко Ефрем Иванович

Мать ребёнка: Левченко (Тарасенкова) Февронья Иосифовна

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Левченко Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Левченко (Тарасенкова) Февронья Иосифовна

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Левченко Филипп Иванович

Мать ребёнка: Левченко (Тарасенкова) Февронья Иосифовна

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Левченко Анна Ивановна

Мать ребёнка: Левченко (Тарасенкова) Февронья Иосифовна

Харьковцы, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

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