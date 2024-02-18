Левченко Иван Самуилович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Отец: Левченко Самуил Яковлевич
Мать: не указана
Дочь: Пашко (Левченко) Иулиания Ивановна
Мать ребёнка: Левченко (Тарасенкова) Февронья Иосифовна
Дочь: Левченко Анна Ивановна
Мать ребёнка: Левченко (Тарасенкова) Февронья Иосифовна
Мать ребёнка: Левченко (Тарасенкова) Февронья Иосифовна
Дочь: Левченко Мария Ивановна
Мать ребёнка: Левченко (Тарасенкова) Февронья Иосифовна
Сын: Левченко Митрофан Иванович
Мать ребёнка: Левченко (Тарасенкова) Февронья Иосифовна
Сын: Левченко Никифор Иванович
Мать ребёнка: Левченко (Тарасенкова) Февронья Иосифовна
Мать ребёнка: Левченко (Тарасенкова) Февронья Иосифовна
Дочь: Левченко Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Левченко (Тарасенкова) Февронья Иосифовна
Мать ребёнка: Левченко (Тарасенкова) Февронья Иосифовна
Дочь: Левченко Анна Ивановна
Мать ребёнка: Левченко (Тарасенкова) Февронья Иосифовна