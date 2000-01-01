(Пронина) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пронина) Юлия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1977

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977

Отец: Пронин Валерий

Мать: Пронина Татьяна

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