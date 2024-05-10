Кербер Георгий Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Восприемник
14.12.1910 ст.
Церковь во имя Святого великомученика Мирония лейб-гвардии Егерского полка, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Матвей Густавович (Гутманович) Флеер
Восприемник
16.06.1911 ст.
Церковь во имя Святого великомученика Мирония лейб-гвардии Егерского полка, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Густав (Гутман) Федорович (Фишелевич) Флеер
Восприемник
16.06.1911 ст.
Церковь во имя Святого великомученика Мирония лейб-гвардии Егерского полка, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Мария (Малка) Исаевна (Минская) Флеер
Восприемник
09.06.1912 ст.
Церковь во имя Святого великомученика Мирония лейб-гвардии Егерского полка, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Григорий Густавович (Гутманович) Флеер
Смерть
Неизвестно