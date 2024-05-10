Кербер Георгий Карлович

Участники Место Комментарий

Рождение Неизвестно Отец: не указан Мать: не указана

Место жительства Неизвестно Иркутск , город Иркутск, Иркутская область

Восприемник 14.12.1910 ст. Церковь во имя Святого великомученика Мирония лейб-гвардии Егерского полка, г. Санкт-Петербург, Российская империя

Восприемник 16.06.1911 ст. Церковь во имя Святого великомученика Мирония лейб-гвардии Егерского полка, г. Санкт-Петербург, Российская империя

Восприемник 16.06.1911 ст. Церковь во имя Святого великомученика Мирония лейб-гвардии Егерского полка, г. Санкт-Петербург, Российская империя

Восприемник 09.06.1912 ст. Церковь во имя Святого великомученика Мирония лейб-гвардии Егерского полка, г. Санкт-Петербург, Российская империя