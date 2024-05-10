Кербер Георгий Карлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кербер Георгий Карлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Восприемник
14.12.1910 ст.
Церковь во имя Святого великомученика Мирония лейб-гвардии Егерского полка, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Матвей Густавович (Гутманович) Флеер
Восприемник
16.06.1911 ст.
Церковь во имя Святого великомученика Мирония лейб-гвардии Егерского полка, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Густав (Гутман) Федорович (Фишелевич) Флеер
Восприемник
16.06.1911 ст.
Церковь во имя Святого великомученика Мирония лейб-гвардии Егерского полка, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Мария (Малка) Исаевна (Минская) Флеер
Восприемник
09.06.1912 ст.
Церковь во имя Святого великомученика Мирония лейб-гвардии Егерского полка, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Григорий Густавович (Гутманович) Флеер
Смерть
Неизвестно

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