Коврижных (Селезенева) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных (Селезенева) Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Коврижных Савва Северьянович

Отец ребёнка: Коврижных Северьян Северьян/Селиверст Спиридонович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Коврижных Емельян Северьянович

Отец ребёнка: Коврижных Северьян Северьян/Селиверст Спиридонович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1829

Сын: Коврижных Меркурей Северьянович

Отец ребёнка: Коврижных Северьян Северьян/Селиверст Спиридонович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Екатерина Северьяновна

Отец ребёнка: Коврижных Северьян Северьян/Селиверст Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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