Коврижных (Селезенева) Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Рождение ребёнка
1828
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1829
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Екатерина Северьяновна
Отец ребёнка: Коврижных Северьян Северьян/Селиверст Спиридонович
Смерть
Неизвестно