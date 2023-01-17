Мельниченко Евгений Павлович
Место рождения
Дата рождения28.09.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1962
Сын: Мельниченко Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Мельниченко Светлана Александровна
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.04.1972
Сын: Мельниченко Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Мельниченко Светлана Александровна
Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно