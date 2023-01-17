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Мельниченко Евгений Павлович

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Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

28.09.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
08.05.1962

Сын: Мельниченко Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Мельниченко Светлана Александровна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.04.1972

Сын: Мельниченко Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Мельниченко Светлана Александровна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельниченко Светлана Александровна

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