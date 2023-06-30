Пожидаева Алена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пожидаев Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирошниченко Ульяна Алексеевна
Отец ребёнка: Пожидаев Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пожидаева Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Пожидаев Алексей Сергеевич