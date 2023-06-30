Пожидаева Алена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПожидаева Алена Николаевна

Пожидаева Алена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожидаев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожидаев Алексей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирошниченко Ульяна Алексеевна

Отец ребёнка: Пожидаев Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пожидаева Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Пожидаев Алексей Сергеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close