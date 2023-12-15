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Губина Матрона Тарасова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губин Дмитрий Степанов

Отец ребёнка: Губин Степан Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Степан Васильев

Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Сын: Губин Аким Стефанов

Отец ребёнка: Губин Степан Васильев

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.

Сын: Губин Павел Степанов

Отец ребёнка: Губин Степан Васильев

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Сын: Губин Тимофей Стефанов

Отец ребёнка: Губин Степан Васильев

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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