Губина Матрона Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Губин Степан Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.
Сын: Губин Аким Стефанов
Отец ребёнка: Губин Степан Васильев
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.
Сын: Губин Павел Степанов
Отец ребёнка: Губин Степан Васильев
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Отец ребёнка: Губин Степан Васильев
Смерть
Неизвестно