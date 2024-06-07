Лытина Анна Андреевна 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛытина Анна Андреевна

Лытина Анна Андреевна

Место рождения

д. Исаково Вожегодский р-н Вологодская, Вологодская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Около 06.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Исаково Вожегодский р-н Вологодская, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лытин Иван Максимович

Рождение ребёнка
30.03.1911

Сын: Лытин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Лытин Иван Максимович

д. Исаково Вожегодский р-н Вологодская, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Лытина) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Лытин Иван Максимович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Лытина) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Лытин Иван Максимович

Рождение ребёнка
01.07.1916

Дочь: Голубкова (Лытина) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Лытин Иван Максимович

д. Некрасовская, Вожегодский р-он, Вологодская обл, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.09.1922

Дочь: (Лытина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Лытин Иван Максимович

Смерть
Около 06.08.1978
д. Исаково Вожегодский р-н Вологодская, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.