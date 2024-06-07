Лытина Анна Андреевна
Место рожденияд. Исаково Вожегодский р-н Вологодская, Вологодская область
Дата рождения1890
Дата смертиОколо 06.08.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Исаково Вожегодский р-н Вологодская, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1911
Отец ребёнка: Лытин Иван Максимович
д. Исаково Вожегодский р-н Вологодская, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Лытина) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Лытин Иван Максимович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Лытина) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Лытин Иван Максимович
Рождение ребёнка
01.07.1916
Дочь: Голубкова (Лытина) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Лытин Иван Максимович
д. Некрасовская, Вожегодский р-он, Вологодская обл, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.09.1922
Дочь: (Лытина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Лытин Иван Максимович
Смерть
Около 06.08.1978
д. Исаково Вожегодский р-н Вологодская, Вологодская область