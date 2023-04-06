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Колупаев Полуэкт Иванов

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Место рождения

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

09.12.1813 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Колупаев Иван Михайлов

Мать: Колупаева Марья Степанова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
18.02.1785 ст.

Жена: Колупаева Авдотья (Евдокия) Григорьева

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.09.1787 ст.

Сын: Колупаев Иван Полуектов

Мать ребёнка: Колупаева Авдотья (Евдокия) Григорьева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Колупаев Тимофей Полуектов

Мать ребёнка: Колупаева Авдотья (Евдокия) Григорьева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1792 ст.

Сын: Колупаев Иван (мл) Полуектов

Мать ребёнка: Колупаева Авдотья (Евдокия) Григорьева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Настасья Полуэктова

Мать ребёнка: Колупаева Авдотья (Евдокия) Григорьева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Колупаев Евлампий Полуектов

Мать ребёнка: Колупаева Авдотья (Евдокия) Григорьева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Колупаева Васса Полуектова

Мать ребёнка: Колупаева Авдотья (Евдокия) Григорьева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Федосья Полуэктова

Мать ребёнка: Колупаева Авдотья (Евдокия) Григорьева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Колупаев Захарий Полуектов

Мать ребёнка: Колупаева Авдотья (Евдокия) Григорьева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1813 ст.

Сын: Колупаев Алексей Полуектов

Мать ребёнка: Колупаева Авдотья (Евдокия) Григорьева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1813 ст.

Сын: Колупаев Савин Полуектов

Мать ребёнка: Колупаева Авдотья (Евдокия) Григорьева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
09.12.1813 ст.
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: натурально
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