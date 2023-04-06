Колупаев Полуэкт Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти09.12.1813 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Колупаев Иван Михайлов
Мать ребёнка: Колупаева Авдотья (Евдокия) Григорьева
Сын: Колупаев Тимофей Полуектов
Мать ребёнка: Колупаева Авдотья (Евдокия) Григорьева
Сын: Колупаев Иван (мл) Полуектов
Мать ребёнка: Колупаева Авдотья (Евдокия) Григорьева
Дочь: Настасья Полуэктова
Мать ребёнка: Колупаева Авдотья (Евдокия) Григорьева
Сын: Колупаев Евлампий Полуектов
Мать ребёнка: Колупаева Авдотья (Евдокия) Григорьева
Дочь: Колупаева Васса Полуектова
Мать ребёнка: Колупаева Авдотья (Евдокия) Григорьева
Дочь: Федосья Полуэктова
Мать ребёнка: Колупаева Авдотья (Евдокия) Григорьева
Сын: Колупаев Захарий Полуектов
Мать ребёнка: Колупаева Авдотья (Евдокия) Григорьева
Сын: Колупаев Алексей Полуектов
Мать ребёнка: Колупаева Авдотья (Евдокия) Григорьева
Мать ребёнка: Колупаева Авдотья (Евдокия) Григорьева