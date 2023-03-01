Палкина Матрона Капитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палкина Матрона Капитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капитон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1872 ст.

Дочь: Палкина Анастасия Захаровна

Отец ребёнка: Палкин Захарий Фомич

Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.02.1876 ст.

Дочь: Палкина Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Палкин Захарий Фомич

Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.10.1877 ст.

Дочь: Палкина Зеновия Захаровна

Отец ребёнка: Палкин Захарий Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палкин Захарий Фомич

Смерть
Неизвестно
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