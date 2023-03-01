Палкина Матрона Капитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Капитон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1872 ст.
Дочь: Палкина Анастасия Захаровна
Отец ребёнка: Палкин Захарий Фомич
Рождение ребёнка
16.02.1876 ст.
Дочь: Палкина Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Палкин Захарий Фомич
Рождение ребёнка
09.10.1877 ст.
Дочь: Палкина Зеновия Захаровна
Отец ребёнка: Палкин Захарий Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Палкин Захарий Фомич
Смерть
Неизвестно