Саберов Залялетдин
Место рожденияд.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жалялов Абдулла
Мать ребёнка: Кабиря
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жалялов Айся
Мать ребёнка: Кабиря
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жалялов Сафа
Мать ребёнка: Кабиря
Рождение ребёнка
10.01.1910
Сын: Жалялов Хамзя Ударник Залялетдинович
Мать ребёнка: Кабиря
Смерть
Неизвестно