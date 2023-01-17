Прилуцкая (Юхнович) Каролина Антониевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилуцкая (Юхнович) Каролина Антониевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юхнович Антон Станиславович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1888

Дочь: Лисовская Францишка Ивановна

Отец ребёнка: Прилуцкий Иван Феликсович

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
25.03.1891

Сын: Прилуцкий Пётр Иванович

Отец ребёнка: Прилуцкий Иван Феликсович

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
25.03.1891

Сын: Прилуцкий Пётр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
28.09.1893

Сын: Прилуцкий Викентий Иванович

Отец ребёнка: Прилуцкий Иван Феликсович

Рождение ребёнка
28.09.1893

Сын: Прилуцкий Викентий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
15.10.1896

Дочь: Мицкевич Аделия Ивановна

Отец ребёнка: Прилуцкий Иван Феликсович

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Прилуцкий Владислав Иванович

Отец ребёнка: Прилуцкий Иван Феликсович

Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.05.1904

Сын: Прилуцкий Станислав Иванович

Отец ребёнка: Прилуцкий Иван Феликсович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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