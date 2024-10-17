Анна Афиногенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Афиногенова

Место рождения

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

08.09.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1833

Отец: не указан

Мать: Мария Дмитриева

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Крещение
08.09.1833
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: того же дому брат его родной отставной солдат Климент Афанасьев и той же деревни крестьянина Ильи Ильина жена Анна Хрисанфова
Смерть
Неизвестно

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