Анна Афиногенова
Место рождения
Дата рождения08.09.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1833
Отец: не указан
Мать: Мария Дмитриева
Крещение
08.09.1833
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: того же дому брат его родной отставной солдат Климент Афанасьев и той же деревни крестьянина Ильи Ильина жена Анна Хрисанфова
Смерть
Неизвестно