Рязанов Кузьма Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1875
Отец: Резанов Яков Епифанович
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1893
Рождение ребёнка
10.11.1893
Дочь: Стефанида Кузьминична
Мать ребёнка: Рязанова Акилина Петровна
Рождение ребёнка
22.10.1894
Дочь: Параскева Кузьминична
Мать ребёнка: Рязанова Акилина Петровна
Рождение ребёнка
24.08.1896
Мать ребёнка: Рязанова Акилина Петровна
Смерть
Неизвестно