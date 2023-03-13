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Рязанов Кузьма Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1875

Отец: Резанов Яков Епифанович

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1893

Жена: Рязанова Акилина Петровна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.11.1893

Дочь: Стефанида Кузьминична

Мать ребёнка: Рязанова Акилина Петровна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.10.1894

Дочь: Параскева Кузьминична

Мать ребёнка: Рязанова Акилина Петровна

Рождение ребёнка
24.08.1896

Сын: Рязанов Адриан Кузьмич

Мать ребёнка: Рязанова Акилина Петровна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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