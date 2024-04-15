Пермяков Григорий Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПермяков Григорий Лаврентьевич

Пермяков Григорий Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Пермяков Лаврентий Егорович

Мать: не указана

Место жительства
С 1812
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Феклиста Григорьевна

Мать ребёнка: Пермякова Прасковья Или Евпраксия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пермякова Прасковья Или Евпраксия Степановна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close