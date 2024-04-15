Пермяков Григорий Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Пермяков Лаврентий Егорович
Место жительства
С 1812
из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Феклиста Григорьевна
Мать ребёнка: Пермякова Прасковья Или Евпраксия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно