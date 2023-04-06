Колупаев Евсевий (Евстигней) Гуриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолупаев Евсевий (Евстигней) Гуриев

Колупаев Евсевий (Евстигней) Гуриев

avatar

Место рождения

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Колупаев Гурий Обрамов

Мать: Колупаева Настасья Семенова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Колупаев Козьма Евсеев

Мать ребёнка: Колупаева Наталия Федорова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Колупаев Евтихий Евсеев

Мать ребёнка: Колупаева Наталия Федорова

поч. Лыскова над Белым Ключом, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колупаева Наталия Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Лыскова над Белым Ключом, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
1807
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close