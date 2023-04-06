Колупаев Евсевий (Евстигней) Гуриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Колупаева Наталия Федорова
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Колупаева Наталия Федорова
поч. Лыскова над Белым Ключом, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Лыскова над Белым Ключом, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
1807