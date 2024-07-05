Фомин Борис 13.06.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фомин Борис

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

13.06.1912

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1912

Отец: Фомин Василий

Мать: Фомина (Соломатина) Елизавета Никитична

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фомина) Лидия

Мать ребёнка: Фомина (Михайлова) Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
30.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фомина (Михайлова) Евгения Ивановна

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
2004
Коломна, Коломенский, Московская область
Похороны
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область

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