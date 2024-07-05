Фомин Борис
Место рождения
Дата рождения13.06.1912
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фомина) Лидия
Мать ребёнка: Фомина (Михайлова) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
30.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фомина (Михайлова) Евгения Ивановна
Смерть
2004
Похороны
Неизвестно