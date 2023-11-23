Троицкая (Ушакова) Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Ушаков Алексей Иоаннов
Мать: Мария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Сын: Троицкий Александр Федоров
Отец ребёнка: Троицкий Федор Петров
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Троицкая) София Федорова
Отец ребёнка: Троицкий Федор Петров
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Троицкий Федор Петров
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Троицкий Федор Петров
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Троицкая) Хариесса Федорова
Отец ребёнка: Троицкий Федор Петров
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Троицкая) Мария Федорова
Отец ребёнка: Троицкий Федор Петров
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Троицкий Федор Петров
Смерть
Неизвестно