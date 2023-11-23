Троицкая (Ушакова) Анна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая (Ушакова) Анна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Ушаков Алексей Иоаннов

Мать: Мария Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Федор Петров

Рождение ребёнка
1832

Сын: Троицкий Александр Федоров

Отец ребёнка: Троицкий Федор Петров

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Троицкая) София Федорова

Отец ребёнка: Троицкий Федор Петров

Рождение ребёнка
1838

Сын: Троицкий Николай Федоров

Отец ребёнка: Троицкий Федор Петров

Рождение ребёнка
1845

Сын: Троицкий Павел Федоров

Отец ребёнка: Троицкий Федор Петров

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Троицкая) Хариесса Федорова

Отец ребёнка: Троицкий Федор Петров

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Троицкая) Мария Федорова

Отец ребёнка: Троицкий Федор Петров

Рождение ребёнка
1854

Сын: Троицкий Федор Федоров

Отец ребёнка: Троицкий Федор Петров

Смерть
Неизвестно

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