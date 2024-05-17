Матрена Матвеевна 1763 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матрена Матвеевна

Место рождения

Козлово

Дата рождения

1763

Дата смерти

08.04.1832

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Козлово
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ирина Родионовна

Отец ребёнка: Родион Аксентьевич

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
14.01.1784 ст.

Муж: Родион Аксентьевич

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Параскева Родионовна

Отец ребёнка: Родион Аксентьевич

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1790 ст.

Сын: Прокопий Родионович

Отец ребёнка: Родион Аксентьевич

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Зининская крестьянин Михаил Терентьев
Рождение ребёнка
1792

Сын: Семен Родионович

Отец ребёнка: Родион Аксентьевич

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Между 1799 и 1810

Сын: Абрам Родионович

Отец ребёнка: Родион Аксентьевич

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1806

Сын: Петр Родионович

Отец ребёнка: Родион Аксентьевич

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемники д. Зининской Онисифор Михайлов и д. Васьково жена Меркурия Евдокимова Лукия Фёдорова
Смерть
08.04.1832
Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд

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