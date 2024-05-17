Матрена Матвеевна
Место рожденияКозлово
Дата рождения1763
Дата смерти08.04.1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Козлово
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ирина Родионовна
Отец ребёнка: Родион Аксентьевич
Бракосочетание
14.01.1784 ст.
Муж: Родион Аксентьевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Параскева Родионовна
Отец ребёнка: Родион Аксентьевич
Рождение ребёнка
08.06.1790 ст.
Сын: Прокопий Родионович
Отец ребёнка: Родион Аксентьевич
Восприемник д. Зининская крестьянин Михаил Терентьев
Рождение ребёнка
1792
Сын: Семен Родионович
Отец ребёнка: Родион Аксентьевич
Рождение ребёнка
Между 1799 и 1810
Сын: Абрам Родионович
Отец ребёнка: Родион Аксентьевич
Рождение ребёнка
05.06.1806
Сын: Петр Родионович
Отец ребёнка: Родион Аксентьевич
Восприемники д. Зининской Онисифор Михайлов и д. Васьково жена Меркурия Евдокимова Лукия Фёдорова
Смерть
08.04.1832