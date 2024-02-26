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Кузьмин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Кузьмин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Кузьмина (Мокеева) Дарья

Городище, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Кузьмин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ивойлова (Кузьмина) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Кузьмина (Мокеева) Дарья

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Белова (Кузьмина) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Кузьмина (Мокеева) Дарья

Рождение ребёнка
24.09.1906

Дочь: Потапова (Кузьмина) Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Кузьмина (Мокеева) Дарья

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