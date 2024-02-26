Кузьмин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Кузьмин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Кузьмина (Мокеева) Дарья
Городище, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1899
Сын: Кузьмин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ивойлова (Кузьмина) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Кузьмина (Мокеева) Дарья
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Белова (Кузьмина) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Кузьмина (Мокеева) Дарья
Рождение ребёнка
24.09.1906
Дочь: Потапова (Кузьмина) Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Кузьмина (Мокеева) Дарья