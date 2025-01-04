Василичишин Степан Василичишин
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1995
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Василичишин Иван Василичишин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Василичишина) Надежда Василичишина
Мать ребёнка: Василичишина (Босур) Анна Босур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Василичишина) Дуня Василичишина
Мать ребёнка: Василичишина (Босур) Анна Босур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Василичишина) Ольга Василичишина
Мать ребёнка: Василичишина (Босур) Анна Босур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Василичишина (Босур) Анна Босур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Василичишина) Любовь Василичишина
Мать ребёнка: Василичишина (Босур) Анна Босур
Упоминание
Неизвестно
pamyat-naroda.ru
Рождение ребёнка
07.11.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Василичишина (Босур) Анна Босур
Военная награда
23.09.1944
Награжден медалью «За отвагу»
Смерть
1995