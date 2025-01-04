Василичишин Степан Василичишин 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василичишин Степан Василичишин

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Место рождения

Бабчинцы, Вінницька область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Василичишин Иван Василичишин

Мать: не указана

Бабчинцы, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Василичишина) Надежда Василичишина

Мать ребёнка: Василичишина (Босур) Анна Босур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Василичишина) Дуня Василичишина

Мать ребёнка: Василичишина (Босур) Анна Босур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Василичишина) Ольга Василичишина

Мать ребёнка: Василичишина (Босур) Анна Босур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Василичишина (Босур) Анна Босур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Василичишина) Любовь Василичишина

Мать ребёнка: Василичишина (Босур) Анна Босур

Упоминание
Неизвестно
pamyat-naroda.ru
Рождение ребёнка
07.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Василичишина (Босур) Анна Босур

Бабчинцы, Вінницька область
Военная награда
23.09.1944
Награжден медалью «За отвагу»
Смерть
1995

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