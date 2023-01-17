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Фаддиев Петр Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Фаддиев Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Фаддиев Василий Петрович

Мать ребёнка: Наталья(?) Филипповна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Фаддиев Прокопий Петрович

Мать ребёнка: Наталья(?) Филипповна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Фаддиев Петр Петрович

Мать ребёнка: Наталья(?) Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья(?) Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
74,75
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