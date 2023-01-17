Фаддиев Петр Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Фаддиев Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Наталья(?) Филипповна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Фаддиев Прокопий Петрович
Мать ребёнка: Наталья(?) Филипповна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Наталья(?) Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья(?) Филипповна
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
74,75