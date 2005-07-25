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Мышев Александр Сергеевич
Мышев Александр Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.07.2005
Пол
Мужской
Отец
Мышев Сергей Юрьевич
Мать
(Халикова) Светлана Вениаминовна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.2005
Отец:
Мышев Сергей Юрьевич
Мать:
Светлана Вениаминовна
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