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Голубева Лукия Матвеевна

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Место рождения

Болонино, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Матвей Афанасьев

Мать: Евдокия Иванова

Болонино, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Смирнова Устина Гаврилова

Отец ребёнка: Голубев Гаврила Маркович

Болонино, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Голубев Гаврила Маркович

Болонино, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Голубев Гаврила Маркович

Болонино, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Голубев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Голубев Гаврила Маркович

Болонино, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Голубев Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Голубев Гаврила Маркович

Болонино, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ольга Гавриловна

Отец ребёнка: Голубев Гаврила Маркович

Болонино, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Голубев Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Голубев Гаврила Маркович

Болонино, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Голубев Гаврила Маркович

Болонино, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Гаврила Маркович

Смерть
Неизвестно
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