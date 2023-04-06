Голубева Лукия Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Матвей Афанасьев
Мать: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Смирнова Устина Гаврилова
Отец ребёнка: Голубев Гаврила Маркович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Голубев Гаврила Маркович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Голубев Гаврила Маркович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Голубев Гаврила Маркович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Голубев Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Голубев Гаврила Маркович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ольга Гавриловна
Отец ребёнка: Голубев Гаврила Маркович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Голубев Гаврила Маркович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Голубев Гаврила Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно