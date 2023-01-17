Илюшина (Власова) Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюшина (Власова) Ирина Викторовна

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

03.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1984

Отец: Власов Виктор Васильевич

Мать: Власова Надежда Александровна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
06.03.2011

Сын: Илюшин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Илюшин Михаил Александрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.07.2014

Дочь: Илюшина Валерия Михайловна

Отец ребёнка: Илюшин Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илюшин Михаил Александрович

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