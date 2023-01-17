Илюшина (Власова) Ирина Викторовна
Место рождения
Дата рождения03.12.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1984
Рождение ребёнка
06.03.2011
Сын: Илюшин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Илюшин Михаил Александрович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.07.2014
Дочь: Илюшина Валерия Михайловна
Отец ребёнка: Илюшин Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно