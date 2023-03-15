Ртищева Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ртищева Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ртищев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ртищев Николай

Смерть
1990
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Перовское кладбище
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