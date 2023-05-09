Мутик Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМутик Александр

Мутик Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мутик Евгений Александрович

Мать ребёнка: Мутик (Плаксенко) Наталья Лаврентьевна

Зубково, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мутик Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Мутик (Плаксенко) Наталья Лаврентьевна

Зубково, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мутик Галина Александровна

Мать ребёнка: Мутик (Плаксенко) Наталья Лаврентьевна

Зубково, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мутик (Плаксенко) Наталья Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.