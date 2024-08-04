Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркичев Николай

Рождение ребёнка
?.01.1887

Дочь: Маркичева Екатерина

Отец ребёнка: Маркичев Николай

Рождение ребёнка
?.11.1887

Дочь: Маркичева Надежда

Отец ребёнка: Маркичев Николай

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Маркичева Наталья

Отец ребёнка: Маркичев Николай

Смерть
Неизвестно

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