Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маркичев Николай
Рождение ребёнка
?.01.1887
Дочь: Маркичева Екатерина
Отец ребёнка: Маркичев Николай
Рождение ребёнка
?.11.1887
Дочь: Маркичева Надежда
Отец ребёнка: Маркичев Николай
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Маркичева Наталья
Отец ребёнка: Маркичев Николай
Смерть
Неизвестно