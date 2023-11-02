Федотова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Галина Семёновна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Семён

Рождение ребёнка
31.03.1937

Сын: Федотов Анатолий Семёнович

Отец ребёнка: Федотов Семён

Смерть
Неизвестно

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