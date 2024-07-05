Berman Chava Fabii
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1863
Рождение ребёнка
1869
Сын: Berman Isaak Iosif
Отец ребёнка: Berman Iosif Vulf
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно