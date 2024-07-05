Berman Chava Fabii Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиBerman Chava Fabii

Berman Chava Fabii

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1863

Сын: Berman Faibish (Fabii) Fabii Iosifovich Berman Iosif (Iosel)

Отец ребёнка: Berman Iosif Vulf

Рождение ребёнка
1869

Сын: Berman Isaak Iosif

Отец ребёнка: Berman Iosif Vulf

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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