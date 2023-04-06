Маков Федор Иудович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Маков Иуда Филимонович
Мать: Макова Степанида
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1844
Сын: Маков Иван Федорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно