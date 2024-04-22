Матрена Кузьмина (Чна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Кузьмина (Чна)

Место рождения

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1731 г.р.

Дети

Около 1742 г.р.
Около 1744 г.р.
Около 1753 г.р.
Около 1754 г.р.
Около 1754 г.р.
Около 1760 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Федор Федоров (Ич)

Отец ребёнка: Федор Максимов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Яким Федоров (Ич)

Отец ребёнка: Федор Максимов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Дарья Федорова (Вна)

Отец ребёнка: Федор Максимов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Матрена Федорова (Вна)

Отец ребёнка: Федор Максимов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Ермолай Федоров (Ич)

Отец ребёнка: Федор Максимов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Антон Федоров (Ич)

Отец ребёнка: Федор Максимов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Влас Федоров (Ич)

Отец ребёнка: Федор Максимов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Иван Федоров (Ич)

Отец ребёнка: Федор Максимов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Петр Федоров (Ич)

Отец ребёнка: Федор Максимов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Матвей Федоров (Ич)

Отец ребёнка: Федор Максимов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Яким Федоров (Ич)

Отец ребёнка: Федор Максимов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Максимов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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