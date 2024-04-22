Матрена Кузьмина (Чна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1738
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Федор Федоров (Ич)
Отец ребёнка: Федор Максимов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Яким Федоров (Ич)
Отец ребёнка: Федор Максимов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Дарья Федорова (Вна)
Отец ребёнка: Федор Максимов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Матрена Федорова (Вна)
Отец ребёнка: Федор Максимов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Ермолай Федоров (Ич)
Отец ребёнка: Федор Максимов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Антон Федоров (Ич)
Отец ребёнка: Федор Максимов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Влас Федоров (Ич)
Отец ребёнка: Федор Максимов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Иван Федоров (Ич)
Отец ребёнка: Федор Максимов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Петр Федоров (Ич)
Отец ребёнка: Федор Максимов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Матвей Федоров (Ич)
Отец ребёнка: Федор Максимов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Яким Федоров (Ич)
Отец ребёнка: Федор Максимов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Максимов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно