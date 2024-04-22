Митроченко Устинья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитроченко Устинья Максимовна

Митроченко Устинья Максимовна

Место рождения

Есеновичи, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Максим Емельянович

Мать: Авдотья Федотовна

Есеновичи, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SYND-S?i=601&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6PR6-YWRR https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M7WN?i=335&wc=M6MV-N38%... Показать все
Бракосочетание
30.01.1811 ст.

Муж: Митроченко Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Митроченко Антон Ефимович

Отец ребёнка: Митроченко Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Митроченко Сидор Ефимович

Отец ребёнка: Митроченко Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Митроченко Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Митроченко Ефим Васильевич

Андреево, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11Y-8XJ?i=532&wc=M6MK-X68%3A224254401%2C226324801%2C227030001&cc=1929530
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Митроченко Елизавета Ефимовна

Отец ребёнка: Митроченко Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Митроченко Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Митроченко Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Митроченко Лукерья Ефимовна

Отец ребёнка: Митроченко Ефим Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close