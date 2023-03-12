Харитина Зиновьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти18.01.1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1818
Рождение ребёнка
10.01.1822
Сын: Макар Лукьянов
Отец ребёнка: Лука Устинов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Феодосия Лукьянова
Отец ребёнка: Лука Устинов
Рождение ребёнка
07.04.1828
Дочь: Ирина Лукьянова
Отец ребёнка: Лука Устинов
Раменье, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марья Лукьянова
Отец ребёнка: Лука Устинов
Рождение ребёнка
1832
Рождение ребёнка
1834
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Феврония Лукьянова
Отец ребёнка: Лука Устинов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Праскева Лукьянова
Отец ребёнка: Лука Устинов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Федор Лукианов
Отец ребёнка: Лука Устинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лука Устинов
Смерть
18.01.1851