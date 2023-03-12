Харитина Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитина Зиновьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

18.01.1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1818

Дочь: Евдокия Лукьянова

Отец ребёнка: Лука Устинов

Рождение ребёнка
10.01.1822

Сын: Макар Лукьянов

Отец ребёнка: Лука Устинов

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Феодосия Лукьянова

Отец ребёнка: Лука Устинов

Рождение ребёнка
07.04.1828

Дочь: Ирина Лукьянова

Отец ребёнка: Лука Устинов

Раменье, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марья Лукьянова

Отец ребёнка: Лука Устинов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Лукьянова

Отец ребёнка: Лука Устинов

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия Лукьянова

Отец ребёнка: Лука Устинов

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Феврония Лукьянова

Отец ребёнка: Лука Устинов

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Праскева Лукьянова

Отец ребёнка: Лука Устинов

Рождение ребёнка
1840

Сын: Федор Лукианов

Отец ребёнка: Лука Устинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лука Устинов

Смерть
18.01.1851
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