Донова Вера Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донова Вера Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Донов Михаил Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Донов Михаил Илларионович

Смерть
1996
Похороны
Неизвестно
Коченягино, Домодедово, Московская область
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