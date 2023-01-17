Донова Вера Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Донов Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Донов Михаил Илларионович
Смерть
1996
Похороны
Неизвестно
Коченягино, Домодедово, Московская область