Шкурная (Пастухова) Евгения Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкурная (Пастухова) Евгения Анатольевна

Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

03.08.1988

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1988

Отец: Пастухов Анатолий Викторович

Мать: Пастухова (Нуреева) Светлана Рашиловна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкурный Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
19.10.2008

Сын: Шкурный Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Шкурный Дмитрий Петрович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
04.09.2012

Дочь: Шкурная Кристина Дмитриевна

Отец ребёнка: Шкурный Дмитрий Петрович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
28.09.2014

Дочь: Шкурная Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Шкурный Дмитрий Петрович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
21.10.2017

Дочь: Шкурная Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Шкурный Дмитрий Петрович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

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