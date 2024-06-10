Шкурная (Пастухова) Евгения Анатольевна
Место рождения
Дата рождения03.08.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1988
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.2008
Сын: Шкурный Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Шкурный Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
04.09.2012
Дочь: Шкурная Кристина Дмитриевна
Отец ребёнка: Шкурный Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
28.09.2014
Дочь: Шкурная Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Шкурный Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
21.10.2017
Дочь: Шкурная Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Шкурный Дмитрий Петрович