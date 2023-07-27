Тамбовцев (Павельева) Нажежда Матвеевна
Место рожденияСеверо-Казахстанская обл.
Дата рождения27.09.1912
Дата смерти16.10.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.05.1932
Сын: Тамбовцев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Семенович
Рождение ребёнка
12.06.1937
Сын: Тамбовцев Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.10.1969
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно