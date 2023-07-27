Тамбовцев (Павельева) Нажежда Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамбовцев (Павельева) Нажежда Матвеевна

Место рождения

Северо-Казахстанская обл.

Дата рождения

27.09.1912

Дата смерти

16.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Северо-Казахстанская обл.
Рождение ребёнка
07.05.1932

Сын: Тамбовцев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Семенович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
12.06.1937

Сын: Тамбовцев Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Семенович

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тамбовцев Иван Семенович

Смерть
16.10.1969
Омск, город Омск, Омская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
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