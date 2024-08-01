Грушевский Иван ст. Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрушевский Иван ст. Лукьянович

Грушевский Иван ст. Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Грушевский Игнатий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Таборовшина, Заречно-Толочинская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
1830

Сын: Грушевский Филипп Иванович

Мать ребёнка: не указана

Таборовшина, Заречно-Толочинская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Грушевский Мартин Иванович

Мать ребёнка: не указана

Таборовшина, Заречно-Толочинская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Грушевская) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Таборовшина, Заречно-Толочинская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
1844

Сын: Грушевский Степан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Таборовшина, Заречно-Толочинская волость, Сеннинский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.