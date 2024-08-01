Грушевский Иван ст. Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Грушевский Игнатий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Грушевский Филипп Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Грушевский Мартин Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Грушевская) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Грушевский Степан Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно