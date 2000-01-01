Корабельников Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1959
Дочь: Логинова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Корабельникова Полина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корабельников Иван Иванович
Мать ребёнка: Корабельникова Полина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Корабельникова Полина Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корабельников Андрей Иванович
Мать ребёнка: Корабельникова Полина Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно