Милантьев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилантьев Степан

Милантьев Степан

Место рождения

Борисово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Между 22.12.1907 и 04.01.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 22.12.1907 и 04.01.1908

Отец: Милантьев (Нилантьев) Николай

Мать: Милантьева Наталья

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Милантьева) ?

Мать ребёнка: Милантьев (Сарафанова) Анна Александровна Милантьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милантьев (Сарафанова) Анна Александровна Милантьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милантьев (Сарафанова) Анна Александровна Милантьева

Рождение ребёнка
1933

Сын: Милантьев Владимир

Мать ребёнка: Милантьев (Сарафанова) Анна Александровна Милантьева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.