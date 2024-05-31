Милантьев Степан
Место рождения
Дата рожденияМежду 22.12.1907 и 04.01.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 22.12.1907 и 04.01.1908
Отец: Милантьев (Нилантьев) Николай
Мать: Милантьева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Милантьева) ?
Мать ребёнка: Милантьев (Сарафанова) Анна Александровна Милантьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Милантьев (Сарафанова) Анна Александровна Милантьева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Сын: Милантьев Владимир
Мать ребёнка: Милантьев (Сарафанова) Анна Александровна Милантьева
Смерть
Неизвестно