Тихеева Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихеева Елизавета Ивановна

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Место рождения

г. Каунас, Литва

Дата рождения

24.04.1867

Дата смерти

01.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Каунас, Литва
Смерть
01.01.1943
Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
По 1943
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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