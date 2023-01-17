Тихеева Елизавета Ивановна
Место рожденияг. Каунас, Литва
Дата рождения24.04.1867
Дата смерти01.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Каунас, Литва
Смерть
01.01.1943
Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
По 1943
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния